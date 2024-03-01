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Антибиотики в мясе - миф или правда? Точку в вопросе поставил эксперт

Антибиотики в мясе - миф или правда? Точку в вопросе поставил эксперт

Многие уверены, что современные мясные продукты "напичканы" антибиотиками. Но как же тогда продукция проходит контроль со стороны РПН и других ведомств?Как поясняют эксперты, антибиотиков в мясе быть не должно, так как производители обязательно выдерживают паузу между лечением и забоем животного.

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