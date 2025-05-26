Пашинян допустил изменение конституции Армении для мира с Азербайджаном

В конституции Армении могут произойти изменения с целью достижения мира в конфликте с Азербайджаном. Об этом 26 мая сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе международного форума Yerevan Dialogue.
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