Безвизовый въезд в Китай: иностранные туристы открывают 160 городов Поднебесной

Иностранные посетители Китая отправляются далеко за пределы городов-ворот страны, с торговыми центрами, приграничными городами и внутренними направлениями, привлекающими растущее число зарубежных путешественников, поскольку расширенные политики безвизового въезда продолжают стимулировать въездной туризм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии