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20 душевных подарков для животных, сделанных владельцами

20 душевных подарков для животных, сделанных владельцами

Пользователи сети поделились интересными и душевными подарками, которые они сделали для своих пушистых любимцев.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Я, когда ездила в гости к сыну и невестке, покупала лучшую колбаску, чистила ее, резала, и клала в пакете к себе в сумку. У моих детей была сабаня черная ротвейлер Никочка Золотенькая.... И она ЗНАЛА, что в сумке у меня для нее колбаска... Когда я входила в квартиру к ним, Никочка радостно бросалась мне навстречу, а потом мордочкой  лезла в сумку в поисках пакета с колбаской. Невестка кричала на Никочку:&quot;НИКА, КАК ТЕБЕ НЕ СТЫДНО!! Ты зачем к бабушке в сумку мордой лезешь?&quot;... .....ДА! А вот не стыдно! И ВСЕ ТУТ!!
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