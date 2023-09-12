20 душевных подарков для животных, сделанных владельцами

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лина любимцева

Я, когда ездила в гости к сыну и невестке, покупала лучшую колбаску, чистила ее, резала, и клала в пакете к себе в сумку. У моих детей была сабаня черная ротвейлер Никочка Золотенькая.... И она ЗНАЛА, что в сумке у меня для нее колбаска... Когда я входила в квартиру к ним, Никочка радостно бросалась мне навстречу, а потом мордочкой лезла в сумку в поисках пакета с колбаской. Невестка кричала на Никочку:"НИКА, КАК ТЕБЕ НЕ СТЫДНО!! Ты зачем к бабушке в сумку мордой лезешь?"... .....ДА! А вот не стыдно! И ВСЕ ТУТ!!