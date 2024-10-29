Французские депутаты пожаловались на последствия поставок сахара с Украины

Франция сталкивается с последствиями из-за поставок сахара с Украины для экономики страны. На это обратил внимание член парламента Франции Жордан Гиттон в обращении к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии