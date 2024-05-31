Представлены скриншоты ПК-версии God of War: Ragnarok Недавно стало известно, что God of...

Представлены скриншоты ПК-версии God of War: RagnarokНедавно стало известно, что God of War: Ragnarok, бывший эксклюзив PlayStation, выйдет на ПК, присоединившись к своему предшественнику в Steam вместе с несколькими другими играми, которые ранее были доступны только на PS5.