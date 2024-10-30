«Почта России» предложила ограничить доступ к интернет-торговле товарами из-за границы

«Почта России» предложила ввести новые условия для компаний, допущенных к интернет-торговле. Это должно повысить долю «Почты России» на рынке, но одновременно может сильно ограничить число компаний на нем, в том числе маркетплейсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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