Забавная ситуация: Пугачева заявляет публично, что «нормальные люди в Россию не вернутся», одновременно с этим ее дочь, Кристина Орбакайте, дает концерт в БКЗ Санкт-Петербурга.
Пугачева, Орбакайте и Беглов: что не так?
Комментарии
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ALEKSANDR LIS
Беглов конечно "избранный губернатоР"-но! и им пора разбираться СК РФ! ДЕНЕЖКИ ТО БЫЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ !
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11 час.
irina bugrova
Извините за мой французский, да наср...ть на эту Пугачиху. Она достойна лишь презрения. Редкостная мразь! И нечего с ней носиться, надоели уже со статейками о ней. Что, нет в стране достойных людей, о ком нужно писать и говорить. А вот персоной Беглова пора поинтересоваться Следкому и Медведеву. С какого такого "патриотического" порыва он выделил 2,57 миллиона рублей из городского бюджета? Какой-то смердячий душок исходит от действий губернатора Питера. Гражданка США с сомнительной репутацией удостоилась чести выступать в БКЗ, а настоящие россияне, патриоты страны не удостоились. Очень бы хотелось разобраться с этой вопиющей ситуацией и дать оценку действиям Беглова в столь сложный период для страны.
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10 час.
Андрей ПандовРихтер
Питер ненавидит Беглова. Зато Вова его любит. Вот и голосуй теперь...
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9 час.
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