Пугачева, Орбакайте и Беглов: что не так?

irina bugrova

Извините за мой французский, да наср...ть на эту Пугачиху. Она достойна лишь презрения. Редкостная мразь! И нечего с ней носиться, надоели уже со статейками о ней. Что, нет в стране достойных людей, о ком нужно писать и говорить. А вот персоной Беглова пора поинтересоваться Следкому и Медведеву. С какого такого "патриотического" порыва он выделил 2,57 миллиона рублей из городского бюджета? Какой-то смердячий душок исходит от действий губернатора Питера. Гражданка США с сомнительной репутацией удостоилась чести выступать в БКЗ, а настоящие россияне, патриоты страны не удостоились. Очень бы хотелось разобраться с этой вопиющей ситуацией и дать оценку действиям Беглова в столь сложный период для страны.