В Карелии жителям трех домов сделали перерасчет за электроэнергию

Жильцам сделали перерасчет более чем на 80 тысяч рублей. Собственники квартир в трех аварийных домах обратились в Госкомитет по жилищному надзору с просьбой проверить правильность начисления платы за электричество.
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