Daily Storm

598 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вася Искандер
    Раньше надо было пить боржоми , а не тогда когда почки отвалились, так и с Карабахом. Сели б вдвоем  Алиев и пашинян ...Армения призвала ...
  • Анатолий Поляков
    На хрена попу гармонь,Козе баян,а зайцу папиросы?! Содержали эту шоблу халявщиков много лет,и теперь опять их себе на...Украину призвали ...
  • Максим Максимов
    А она сама откуда пишет? Из престижных аппартаментов где-нибудь в центре Москвы? Еë земляков столько в России, что хв...«Сказать, что у м...

Армения призвала ввести миротворцев ООН в Нагорный Карабах

Армения призвала ввести миротворцев ООН в Нагорный Карабах

Ереван заявил, что Баку планирует провести этническую чистку проживающих в регионе армянМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета Безопасности ООН призвал международную организацию направить миротворческую миссию в Нагорный Карабах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВИ
Вася Искандер
Раньше надо было пить боржоми , а не тогда когда почки отвалились, так и с Карабахом. Сели б вдвоем  Алиев и пашинян и за рюмочкой коньяка договорились бы по Карабаху, по людски, но он понадеялся на запад, а западу надо, что б Россия ушла из Закавказья и им Армения по барабану, она только повод присутствовать в Закавказье.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх