Ереван заявил, что Баку планирует провести этническую чистку проживающих в регионе армянМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета Безопасности ООН призвал международную организацию направить миротворческую миссию в Нагорный Карабах.
Армения призвала ввести миротворцев ООН в Нагорный Карабах
Комментарии
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Вася Искандер
Раньше надо было пить боржоми , а не тогда когда почки отвалились, так и с Карабахом. Сели б вдвоем Алиев и пашинян и за рюмочкой коньяка договорились бы по Карабаху, по людски, но он понадеялся на запад, а западу надо, что б Россия ушла из Закавказья и им Армения по барабану, она только повод присутствовать в Закавказье.
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