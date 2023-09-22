Армения призвала ввести миротворцев ООН в Нагорный Карабах

ВИ

Вася Искандер

Раньше надо было пить боржоми , а не тогда когда почки отвалились, так и с Карабахом. Сели б вдвоем Алиев и пашинян и за рюмочкой коньяка договорились бы по Карабаху, по людски, но он понадеялся на запад, а западу надо, что б Россия ушла из Закавказья и им Армения по барабану, она только повод присутствовать в Закавказье.