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Потери ВСУ в Сумской области за сутки превысили 255 человек

Потери ВСУ в Сумской области за сутки превысили 255 человек

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Сумской области более 255 человек. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Север» офицер Ярослав Якимкин, его цитирует РИА Новости.

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