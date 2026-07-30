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ВСУ в агонии: каждый пятый солдат бежит из армии

ВСУ в агонии: каждый пятый солдат бежит из армии

Жители Харькова выломали двери микроавтобуса военкомата и освободили мобилизованного в ВСУ молодого человека, а жители Львова перекрыли дорогу микроавтобусам Территориального центра комплектования, несмотря на риск попасть под колеса.

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