ВСУ в агонии: каждый пятый солдат бежит из армии

Жители Харькова выломали двери микроавтобуса военкомата и освободили мобилизованного в ВСУ молодого человека, а жители Львова перекрыли дорогу микроавтобусам Территориального центра комплектования, несмотря на риск попасть под колеса.
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