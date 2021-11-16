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Проект о QR-кодах будет направлен для рассмотрения в регионы — Володин

Проект о QR-кодах будет направлен для рассмотрения в регионы — Володин

Совет Думы принял решение направить законопроект об обязательных QR-кодах на обсуждение в регионы, а также в Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин 15 ноября в своем Telegram-канале.

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