"Пойдут вслед за фермерами": Захарова пригрозила мэру Парижа на заявление о русских атлетах

В МИД ответили на дерзкое заявление мэра Парижа Анн Идальго по поводу участия белорусов и русских в ОлимпиадеМария Захарова отреагировала на дерзость парижского мэра Анн Идальго, которая заявила, что русских и белорусов не ждут в французской столице для участия в Олимпиаде.
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