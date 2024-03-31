"Пойдут вслед за фермерами": Захарова пригрозила мэру Парижа на заявление о русских атлетах

В МИД ответили на дерзкое заявление мэра Парижа Анн Идальго по поводу участия белорусов и русских в ОлимпиадеМария Захарова отреагировала на дерзость парижского мэра Анн Идальго, которая заявила, что русских и белорусов не ждут в французской столице для участия в Олимпиаде.