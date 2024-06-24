То бензин, а то дети! РЖД просят Правительство поменять логистику доставок топлива на Дальний Восток

В монополии недовольны «долгими»поставками угля и нефти по Восточному полигону. Железнодорожники предлагаютдоставлять на Дальний Восток топливо не через всю страну, а искать какие-то более удобные варианты.
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