Анна Цивилева открыла в Кузбассе мемориальную доску участнику спецоперации

КЕМЕРОВО, 5 апреля, ФедералПресс. Председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева приняла участие в открытии мемориальной доски герою СВО Евгению Ошлыкову.
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