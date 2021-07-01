Театр абсурда

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О выживании с тяжёлым CoVID-19: прорыв Сингапура

О выживании с тяжёлым CoVID-19: прорыв Сингапура

Приходится признать суровую реальность: ковид у нас надолго, быть может, навсегда. Один штамм сменяет другой, и каждый новый хуже предыдущего.

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