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Между Самбургом и Уренгоем запускаются дополнительные речные рейсы

Между Самбургом и Уренгоем запускаются дополнительные речные рейсы

На Ямале начинается летний сезон перевозок водными маршрутами. Региональный департамент транспорта и жилищно-коммунального хозяйства объявил о запуске дополнительных морских рейсов между поселками Самбург и Уренгой.

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