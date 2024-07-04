Между Самбургом и Уренгоем запускаются дополнительные речные рейсы

На Ямале начинается летний сезон перевозок водными маршрутами. Региональный департамент транспорта и жилищно-коммунального хозяйства объявил о запуске дополнительных морских рейсов между поселками Самбург и Уренгой.
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