Врач назвала оптимальную порцию шашлыка

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Допустимая порция шашлыка для наслаждения вкусом мяса и избегания проблем с организмом составляет 100–150 г, сообщила "Известиям" эндокринолог, диетолог семейной клиники "РЖД-Медицина" Джанета Борлакова.
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