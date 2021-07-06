Бежали робкие грузины. Новая "гордость" Грузии - Тбилиси-pride

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаБежали робкие грузины. Новая "гордость" Грузии - Тбилиси-pride Моя Поляна Сегодня хочу поговорить с вами о том, как за одно мгновение сдаются тысячелетние крепости.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейСказали "А", говорите и "Б".. Пишите правду, что тот же офис "Тбилиси-прайда" разгромлен, что жители Тбилисо не дали провести гей-парад на своих улицах, и уже отплясывают лезгинку на празднике поверженных гомосеков. Однобоко освещаете, товарищ..Комментировать
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