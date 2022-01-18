Кому на Донбассе жить хорошо, или Как Донецк нанёс удар Киеву по яйцам… (ФОТО)

Публикация итоговой отчетности Главного управления статистики Донецкой области под временным контролем Украины за 2021 год обернулась очередной громкой «зрадой», потому что в «оккупированной Россией» ДНР, оказывается, жить лучше и дешевле, чем в «европейской» Украине… Собственно, вкратце канва событий такова — ГУ статистики Донецкой области буквально на днях огласило победную реляцию, что в оккупированной ВСУ части Донбасса инфляция за прошлый 2021 год составила «всего» 11,2 %.