Пьер Гасли: Прекрасное чувство — вернуться на трассу

AlpineГонщик заводской команды Alpine в Формуле 1 Пьер Гасли поделился первыми впечатлениями от нового болида A525, который коллектив обкатал в Бахрейне накануне старта официальных предсезонных тестов чемпионата мира.
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