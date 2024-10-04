В 2024 году за период январь-август на территории Республики Крым произведено 3,5 тысяч тонн кондитерских изделий, в том числе:- 1,4 тысяч тонн изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения;- 1,7 тысяч тонн печенья, тортов и пирожных длительного хранения.