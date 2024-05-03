Reuters: российские военные зашли в занятую американскими войсками базу в Нигере

На территории американской военной базы в Нигере появились российские военнослужащие. В марте Нигер разорвал соглашение с США и вскоре американские военные должны будут покинуть территорию базы, а их место займет российский "Африканский корпус".
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