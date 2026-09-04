Сечин заявил о перехвате Китаем инициативы у ОПЕК на рынке нефти

Китай прошел путь от крупного потребителя и импортера до активного лидера энергетического рынка. Об этом заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на открытии восьмого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.