В Орле намерены поставить рекорд России по самой длинной гирлянде из пряников

В пятницу, 20 декабря, в Орле на базе бизнес-центра «ГРИНН» пройдёт фестиваль пряников «ПряникФест». В нём примут участие представители пищевой перерабатывающей промышленности, общественного питания, а также ремесленники и творческие коллективы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии