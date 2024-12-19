В Орле намерены поставить рекорд России по самой длинной гирлянде из пряников

В пятницу, 20 декабря, в Орле на базе бизнес-центра «ГРИНН» пройдёт фестиваль пряников «ПряникФест». В нём примут участие представители пищевой перерабатывающей промышленности, общественного питания, а также ремесленники и творческие коллективы.