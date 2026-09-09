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Российские «Герани» уничтожили склад комплектующих для дронов ВСУ под Киевом

Российские «Герани» уничтожили склад комплектующих для дронов ВСУ под Киевом

Российские «Герани» уничтожили склад комплектующих для дронов ВСУ под Киевом Юлия ЧелкановаРоссийские военные нанесли точный удар по логистическому центру в селе Чайки на западной окраине Киева, который использовался для хранения и распределения иностранных комплектующих для беспилотных летательных аппаратов украинской армии.

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