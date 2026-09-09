Российские «Герани» уничтожили склад комплектующих для дронов ВСУ под Киевом Юлия ЧелкановаРоссийские военные нанесли точный удар по логистическому центру в селе Чайки на западной окраине Киева, который использовался для хранения и распределения иностранных комплектующих для беспилотных летательных аппаратов украинской армии.