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Производство «КовиВака» приостановили из-за модернизации оборудования, сообщил «Коммерсантъ». Разработчик говорит, что работы уже завершены

Выпуск вакцины от коронавируса «КовиВак» приостановлен. Это выяснил «Коммерсантъ». В гражданский оборот препарат не поступает почти месяц.

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