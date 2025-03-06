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  • Вениамин
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Астролог Лариса Андерсен рассказала, что дарить женщинам всех знаков зодиака на 8 марта 2025 года

Лариса Андерсен поделилась своим предсказанием с Зая.ру. Овны обычно активные, полны энергии и стремятся к новым впечатлениям, поэтому им подойдут подарки, которые будут укреплять их страсть к приключениям.

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