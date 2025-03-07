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  • Александр Бачугин
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В России ответили на идею распространить на Украину статью о коллективной обороне НАТО

В России ответили на идею распространить на Украину статью о коллективной обороне НАТО

Идея премьер-министра Италии Джорджи Мелони распространить на Украину пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне свидетельствует о панических настроениях в странах Евросоюза (ЕС), считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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