В России ответили на идею распространить на Украину статью о коллективной обороне НАТО

Идея премьер-министра Италии Джорджи Мелони распространить на Украину пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне свидетельствует о панических настроениях в странах Евросоюза (ЕС), считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
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