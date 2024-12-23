Диета с клетчаткой: как она может замедлить рост рака и улучшить здоровье

Диета — это не только средство поддержания желаемой фигуры и контроля веса, но и ключевой фактор, оказывающий влияние на общее состояние здоровья и предрасположенность к различным заболеваниям, включая онкологические.
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