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График движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлен

График движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлен

Поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метро следуют в соответствии с графиком. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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