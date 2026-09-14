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Воронежские новости

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Воронежская телевышка засияет в честь 104-летия Роспотребнадзора

Воронежская телевышка засияет в честь 104-летия Роспотребнадзора

На медиафасаде телевышки 15 сентября появится бегущая строка «104 года Госсанэпидслужбе России», а также изображения флага и официальной эмблемы ведомства.

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