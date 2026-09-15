Зеленский не так просто стал президентом Украины, на этого талантливого и жадного до денег шоумена сделали ставку американцы и не прогадали, создав команду из таких же беспринципных людей, он верой и правдой служил американцам.
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