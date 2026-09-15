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Военное обозрение

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Кто такой Зеленский и его команда?

Кто такой Зеленский и его команда?

Зеленский не так просто стал президентом Украины, на этого талантливого и жадного до денег шоумена сделали ставку американцы и не прогадали, создав команду из таких же беспринципных людей, он верой и правдой служил американцам.

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