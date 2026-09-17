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Новости Брянска

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За сутки пожарные потушили 5 тысяч квадратных метров полыхающего сухостоя

За сутки пожарные потушили 5 тысяч квадратных метров полыхающего сухостоя

Большая часть вызовов связана с горением мусора и палами сухой травы, общая площадь возгораний превысила 5100 квадратных метров.

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