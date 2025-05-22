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Царьград

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Советский военный вернулся на родину после 40 лет пребывания в Афганистане

Советский военный вернулся на родину после 40 лет пребывания в Афганистане

Военнослужащий Сергей Красноперов вернулся в Россию после того, как провел 40 лет в Афганистане.Советский солдат провел в Афганистане 40 лет.

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