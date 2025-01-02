Петербург посетили 11,6 миллиона туристов за 2024 год

Туристы увеличили бюджет Петербурга в 2024 году в полтора раза. Прирост составил 730 млрд рублей. Туристический поток в 2024 году увеличился на 23% по сравнению с 2023 годом, сообщает Телеграм-канал губернатора Петербурга Александра Беглова.