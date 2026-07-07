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ГТРК Татарстан

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Татарстан вошел в число лидеров по развитию экспортной поддержки бизнеса

Татарстан вошел в число лидеров по развитию экспортной поддержки бизнеса

Татарстан признали одним из регионов-лидеров по внедрению регионального экспортного стандарта (РЭС). Высокую оценку работе республики дала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным.

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