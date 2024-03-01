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Институт стратегии развития образования как угроза нацбезопасности и суверенитету России

Институт стратегии развития образования как угроза нацбезопасности и суверенитету России

Институт стратегии развития образования как угроза нацбезопасности и суверенитету России Удивительные дела продолжают твориться в нашем школьном образовании, которое вроде как должно формировать образ будущей России на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.

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А
Архангел
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Надежда Новопашина
ВСЕ ИРРО - любого уровня - халтура, болтология и безделье! ДОЛОЙ! Ничего хорошего от них не идёт! Кроме многочисленных бумаг-рекомендаций, которые НИКОМУ не нужны!
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