Институт стратегии развития образования как угроза нацбезопасности и суверенитету России Удивительные дела продолжают твориться в нашем школьном образовании, которое вроде как должно формировать образ будущей России на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.
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