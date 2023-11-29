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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о победной серии СКА: «Ожидаемо для тех, кто понимает хоккей. Давно говорил, что все придет. Скептиков всегда много»

Петербургский клуб выиграл девять матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ. «А что тут думать? Я давно говорил, что к СКА все придет и будет нормально! Для меня это ожидаемо.

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