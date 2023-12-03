Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кличко задался вопросом существования Украины

Кличко задался вопросом существования Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что перед Украиной стоит вопрос существования. «Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», - заявил он в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Долбо@еб с отбитыми мозгами ещё задаётся вопросами ?
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