Кличко задался вопросом существования Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что перед Украиной стоит вопрос существования. «Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», - заявил он в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten.
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