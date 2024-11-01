Октябрь в Пермском крае выдался самым прохладным за 7 лет и самым засушливым за 37 лет

Октябрь 2024 года оказался одним из самых прохладных месяцев за последние годы в Пермском крае. Температура воздуха в регионе была ниже нормы, а самые низкие показатели были зафиксированы в городе Пермь – это первый такой месяц с 2017 года.
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