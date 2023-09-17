Фиксируются многочисленные перелеты транспортников из Израиля в Азербайджан, как это было перед второй войной в Нагорном Карабахе

На фоне резко возросшей напряженности между Баку и Ереваном в последние месяцы, грозящей возникновением очередного азербайджано-армянского конфликта, а попросту говоря войны, замечена повышенная активность самолетов авиакомпании Silk Way Airlines.
На фоне резко возросшей напряженности между Баку и Ереваном в последние месяцы, грозящей возникновением очередного азербайджано-армянского конфликта, а попросту говоря войны, замечена повышенная активность самолетов авиакомпании Silk Way Airlines.
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