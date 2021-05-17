Голос Мордора: Как российская вакцина проламывает стены

В Словакии заявили, что с июня начинают использовать российскую вакцину «Спутник-V» для массовой вакцинации населения.
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