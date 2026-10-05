Министр образования Франции: с начала школьных протестов пострадали 190 учеников

Около 200 подростков пострадали во Франции с начала массовых школьных протестных акций. Об этом заявил министр национального образования страны Эдуар Жеффре, передает BFM TV.
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