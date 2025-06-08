Конфликт Маска и Трампа: сенатор Пушков о последствиях для республиканцев

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском, подчеркнув, что вице-президент США Джей Ди Вэнс получает выгоду, в то время как республиканская партия в целом теряет поддержку.
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