В Эстонии заявили об отсутствии консенсуса ЕС по отправке инструкторов на Украину

Страны Евросоюза пока не достигли консенсуса по вопросу отправки военных инструкторов на Украину. Об этом 30 августа заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур по прибытии на встречу глав оборонных ведомств ЕС в Брюсселе.