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В Эстонии заявили об отсутствии консенсуса ЕС по отправке инструкторов на Украину

В Эстонии заявили об отсутствии консенсуса ЕС по отправке инструкторов на Украину

Страны Евросоюза пока не достигли консенсуса по вопросу отправки военных инструкторов на Украину. Об этом 30 августа заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур по прибытии на встречу глав оборонных ведомств ЕС в Брюсселе.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Ну дык пусть эстохи сами едут инструкторами...правда,их тут маловато осталось,все сбежали кто в Швецию,кто в финку,кто еще куда....зато хохлов пруд пруди.....😡
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20 час.

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