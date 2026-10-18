Маркус Рэшфорд продолжает испытывать проблемы со здоровьем. Как сообщает Daily Mail, 28-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» с начала сезона регулярно проходит лечение из-за травмы бедра, которая беспокоит его еще с чемпионата мира.