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7дней.ru

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Бритая голова и белые брови: дочь Сергея Жукова напугала фанатов своим видом

Бритая голова и белые брови: дочь Сергея Жукова напугала фанатов своим видом

Что стоит за сменой имиджа 17-летней Ники. Ника Жукова соцсетиПоклонники семьи Сергея Жукова привыкли видеть его дочь Нику цветущей красавицей, однако свежие снимки девушки вызвали настоящий переполох в Сети.

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