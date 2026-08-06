Бритая голова и белые брови: дочь Сергея Жукова напугала фанатов своим видом

Что стоит за сменой имиджа 17-летней Ники. Ника Жукова соцсетиПоклонники семьи Сергея Жукова привыкли видеть его дочь Нику цветущей красавицей, однако свежие снимки девушки вызвали настоящий переполох в Сети.
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