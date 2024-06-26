В Хакасии определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года"

В Хакасии подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" в 2024 году. Победителями стали четыре семьи - семья Толмашовых (в номинации "Многодетная семья"), семья Квасовых ("Молодая семья"), семья Голубевых ("Сельская семья") и семья Шапошниковых ("Золотая семья").