В Хакасии определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года"

В Хакасии подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" в 2024 году. Победителями стали четыре семьи - семья Толмашовых (в номинации "Многодетная семья"), семья Квасовых ("Молодая семья"), семья Голубевых ("Сельская семья") и семья Шапошниковых ("Золотая семья").
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